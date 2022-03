Winterswijk organiseert vredesmanifestatie Oekraïne

WINTERSWIJK – Winterswijk komt dinsdagavond 1 maart 2022 samen in het Vrijheidspark in Winterswijk. We verzamelen om 20:00 uur om de aanval van Rusland op Oekraïens grondgebied te veroordelen en op te roepen tot vrede.

‘De oorlog op het Europese vasteland schokt ons allemaal. Iedereen weet dat de prijs van oorlog hoog is en wat verwoesting doet met een land en haar inwoners. Daarom willen we aangeven dat we in gedachten bij de mensen in Oekraïne zijn. We maken dit gebaar voor de vrede en ook al is het symbolisch, we hopen dat de betrokken mensen zich gesteund weten door de inwoners van Winterswijk.’ Aldus burgemeester Bengevoord.

De korte manifestatie vindt plaats in het Vrijheidspark in Winterswijk om 20:00 uur en bestaat uit een toespraak van burgemeester Bengevoord en een moment van stilte. We roepen alle inwoners op om zich aan te sluiten bij deze manifestatie.

Op woensdag zal het Oekraïense volkslied op de kerkklokken van de Jacobskerk te horen zijn.

