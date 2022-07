Winterswijks Muziek Theater zoekt mannen

WINTERSWIJK – Het Winterswijks Muziek Theater is op zoek naar mannen die mee willen zingen, dansen en acteren bij dit actieve amateur muziektheater gezelschap. In de producties die zij jaarlijks op de planken brengen, wordt vaak meerstemmig gezongen. De mannelijke stemsoorten kunnen daarin wat versterking gebruiken.

Het Winterswijks Muziek Theater bestaat uit ongeveer 60 enthousiaste leden afkomstig uit de hele Achterhoek en soms van ver daar buiten. Afdelingsvoorzitter Bas Coumans: “Wij zijn een zeer enthousiast amateurgezelschap en staan jaarlijks in het najaar in Theater De Storm in Winterswijk met een grote musical. Af en toe maken wij ook een uitstapje naar het Steengroevetheater, zoals dat volgend jaar zomer weer voor ons op het programma staat. Wij repeteren iedere donderdag om 20.00 uur in De Klephoorn in Winterswijk.”

Mannenstemmen versterken het koor

Voor een goede koorverdeling is het WMT op zoek naar aanvulling bij de mannen, zowel tenor, bariton als bas. “Een koor is pas écht mooi als alle stemmen goed vertegenwoordigd zijn. Dan komt alles tot zijn recht en kan een muziekstuk echt indruk maken.” Mannen die willen ervaren of het WMT een vereniging voor hun is, worden uitgenodigd om zich op te geven om een aantal repetities mee te maken. Ze kunnen dan vrijblijvend mee repeteren en ervaren wat het WMT doet voordat een stemtest wordt afgenomen. Wanneer de heren lid worden van de vereniging kunnen zij daarna, net als alle leden van het WMT, auditie doen voor een rol in de volgende. Geïnteresseerden kunnen voor aanmelding of verdere vragen contact opnemen via info@winmt.nl.

