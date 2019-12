Winterwandeling Lochemse Berg

BARCHEM – Hoe uitdagend is de Lochemse Berg in de winter? Dat hangt van het weer af, maar de boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen hebben op zondag 5 januari voor elk weer een passende route. Struinen door de sneeuw of genieten van vergezichten als de zon schijnt. Onderweg vertellen de boswachters over het ontstaan van de Lochemse Berg en wat daar nu nog van te zien is. Tip voor de wandelaars: trek stevige wandelschoenen aan.

Start: 14.00 uur op de parkeerplaats van koffiehuis De Kale Berg, Lochemseweg 22, 7244 AB Barchem. Duur: ca. 2,5 uur. Deelname: 5,00 euro p.p., kinderen 4 t/m 12 jaar 2,50 euro p.p. Donateurs Geldersch Landschap & Kasteelen gratis op vertoon van een geldige donateurspas. Betaling: contant op locatie (geen pin aanwezig, graag gepast betalen). Reserveren niet nodig.

Informatie: Wim de Vries, tel. 06-17320363 of Ronald Mannessen, tel. 06-28865433 en www.glk.nl/activiteiten.