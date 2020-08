Wordt de Achterhoek een studie- en startersplek voor hbo studenten?

ACHTERHOEK – De Achterhoek is één van de meest innovatieve regio’s van Nederland met onze hightech maakbedrijven en innovatie in meerdere sectoren. Onze innovatiekracht en samenwerkings-DNA komt nu ook tot uiting in een nieuwe samenwerking tussen Hogeschool Saxion en 8RHK ambassadeurs. Samen werken zij aan een concreet studieaanbod voor hbo studenten vanaf studiejaar ‘20/’21 in de Achterhoek. Karel Bonsen, voorzitter thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt bij 8RHK ambassadeurs: “Met deze samenwerking gaan we nog concreter werken aan het behoud, het terughalen en het aantrekken van jongeren naar de Achterhoek.”

Studenten onderzoeken zelf de mogelijkheden

Eerder startte de campagne SmartHub Achterhoek die de Achterhoek als dé stage- en afstudeerregio van Nederland profileert, waar bovendien goed een startersbaan is te vinden. De Achterhoek heeft naast de Pabo geen hogeschool en universiteit en is daarom niet altijd bekend bij jongeren. Samen met het StadsLAB van Hogeschool Saxion, een broedplaats van studenten Bestuurskunde en Ruimtelijke ontwikkeling, docenten, bedrijven en instellingen, start dit studiejaar een onderzoek naar de mogelijkheid voor een minor in de Achterhoek in de nabije toekomst, waarbij studenten een half jaar in de regio doorbrengen.

Kick off 2 september – studenten doorkruisen de Achterhoek

Op woensdag 2 september gaan de studenten coronaproof op pad door de Achterhoek in een ‘bootcamp’. De bootcamp hoort bij de start van het tweede studiejaar van StadsLAB studenten en gebeurde eerder al in andere regio’s. Vanuit de samenwerking tussen StadsLAB en de Achterhoek om tot een halfjarige minor in de Achterhoek te komen, fungeert de bootcamp direct als ‘fieldresearch’ naar de mogelijkheden. Acht groepen van vijf studenten onderzoeken de infrastructuur, belevingswaarde en voorzieningen, woningbouw en een locatie voor toekomstige studenten. Op deelfietsen bezoeken zij meerdere locaties. De studenten hebben de dagen ervoor ‘deskresearch’ naar de Achterhoek gedaan. Samen met de live ervaringen van 2 september, komen ze tot een eindpresentatie die zij op 3 september geven. Horend bij de studieopdracht vanuit Saxion. De uitslag van de winnende groep volgt diezelfde dag. Live verslag is te volgen via sociale media van 8RHK ambassadeurs: https://twitter.com/8rhk_,

https://www.facebook.com/Achterhoekambassadeurs, https://www.linkedin.com/company/8rhk/

