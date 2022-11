Workshop 3D lijst maken met Dennie Grotenhuis bij Ankomm’n

WINTERSWIJK / CORLE – Maak op zaterdag 26 november of zaterdag 10 december je eigen originele minimuseum, herinneringslijst of ander creatieve uitspatting in een fraaie oude lijst. Dennie exposeert momenteel bij gastgalerij Ankomm’n. Bezoekers reageren enthousiast op zijn 3D inlijstingen. Daarom ontstond het idee van een workshop, waarbij deelnemers hun eigen ‘mini museum’ met dierbare inhoud voor thuis aan de wand kunnen maken.

Zelf meenemen: een creatief idee, tangetje, schaar, hamertje, tube polymax blanc, evt. lijmpistool, een foto voor de achtergrond (geen must), een eyecatcher voor in de lijst. Kijk naar wat je hebt of koop bij de kringloop.

Duurzaamheid staat centraal.

Wat is er: diverse natuurlijke materialen, de lijst, evt wat gereedschap, creatieve ideeën en suggesties.

Er wordt een vergoeding gevraagd van €59,- inclusief bewerkte lijst (± 30x40cm), koffie/thee met wat lekkers en een gezellige werkplek. Tijdsduur 09.30 – 12.30 uur. Opgeven kan via anita@ankommn.nl of via Dennie, tel. 06 – 300 25 963.

Zie ook www.ankommn.nl en www.bygrtnhs.nl. Gastgalerij Ankomm’n vindt u aan de Mentinkweg 5 in Winterswijk – Corle.

