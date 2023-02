DOETINCHEM – Wil je beter leren schrijven, te weten komen waar een goed verhaal aan moet voldoen en meteen je Achterhoeks een beetje opkrikken? Doe dan mee aan de workshop verhalen schrijven op zaterdag 25 maart in Doetinchem! Kinderboekenschrijver Fred Diks (Koen Kampioen, Kameleon) geeft schrijftips en -trics, voor het Achterhoekse tintje zorgt streektaalfunctionaris Marije Stomps. Iedereen kan zich opgeven, de kosten zijn 40 euro per persoon, inclusief lekkere lunch.

Verhalen schrijven is een vak apart. Is het normaal gesproken al best lastig om de lezer in je verhaal te trekken en zijn aandacht vast te houden, bij kinderen is dat nog net een tandje moeilijker. Als er iemand is die weet hoe je jong en oud kunt boeien met een goed verhaal, is het schrijver Fred Diks wel. Hij werd bekend door zijn Koen Kampioen-boeken, waarvan een (internationale) tv-serie werd gemaakt. Ook schreef hij diverse Kameleon-boeken, de series De Klas van meester Bas, Sam Schiet, James Blond, Voetbalsterren en, samen met professor Erik Scherder, de bestseller Professor S en de verslaafde koning. Fred was jarenlang leraar en voetbaltrainer en is, naast schrijver, ook sportjournalist. De aangewezen persoon dus om deze schrijfworkshop te geven!

In de streek(taal)

Elk verhaal vindt ergens plaats. Waarom niet in onze mooie Achterhoek? Sterker nog: waarom niet (deels) in de Achterhoekse streektaal? Deze is rijk aan prachtige woorden, uitdrukkingen en gebruiken die het waard zijn om over te brengen aan de volgende generatie. Hier gaat Marije Stomps, streektaalfunctionaris bij het ECAL, maar ook journalist en tekstschrijver bij haar eigen bureau Marije Schrijft, verder op in.

Programma

De schrijfworkshop op 25 maart bestaat uit twee delen. ’s Morgens staat in het teken van de Achterhoekse streektaal en brainstormen over de plek waar je verhaal zich afspeelt. Na een lekkere lunch worden de deelnemers door Fred meegenomen in het proces van een (kinder)verhaal schrijven. Daarbij komt aan de orde hoe je de broodnodige spanning in het verhaal brengt. Natuurlijk hoort brainstormen, zelf schrijven (en strepen) en evalueren met elkaar over de schrijfsels er ook bij.

Meer kinderverhalen/boeken

Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers hoopt met deze schrijfworkshop mensen te prikkelen om (meer) te gaan schrijven, zo mogelijk in het Achterhoeks. Maar ook mensen die de streektaal niet machtig zijn of schrijven hierin een brug te ver vinden, zijn natuurlijk van harte welkom op de schrijfworkshop. Er is plek voor 15 deelnemers en vol is vol, dus wees er snel bij!

Datum: zaterdag 25 maart 2023

Tijd: 9.30 t/m 15.30 uur

Locatie: ECAL, gebouw ’t Brewinc, IJsselkade 13, Doetinchem

Kosten: € 40,00 inclusief lunch

Aanmelden: via info@ecal.nu of 0314-78707, ovv. ‘Workshop verhalen schrijven’

Kinderboekenschrijver Fred Diks. | Foto: Sven Scholten Marije Stomps, streektaalfunctionaris | Foto: PR

