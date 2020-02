Zo bijzonder ben ik niet bij ADW

VARSSEVELD – Fotograaf Yke Ruessink verzorgt op dinsdag 18 februari een lezing over het boek ‘Zo bijzonder ben ik niet’. Ruessink doet de lezing op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten Dinxperlo Wisch (ADW) in het witte kerkje van de NPB aan de Doetinchemseweg 5 in Varsseveld. Aanvang van de avond is 19.45 uur. De toegang is gratis.

Na het voltooien van het boek “Verdwijnende kippenhokken in de Achterhoek ” in 2008 ging Yke Ruessink op zoek naar bijzondere oosterlingen in Nederland. Zijn zoektocht begon in 2009 en eindigde in 2013. Hij vond meerdere oosterlingen, maar hij achtte niet iedereen geschikt voor het boek “Zo bijzonder ben ik niet”, dat hij evenals het boek over de verdwijnende kippenhokken in eigen beheer uitgaf. Beide uitgaven zijn inmiddels uitverkocht.

Ruessink neemt tijdens de lezing de aanwezigen mee naar deze mensen en laat zien en voelen hoe hij te werk is gegaan. De verhalen komen vanzelf, als zijn beelden voorbij komen. Geen één is hetzelfde. Ieder mens heeft zijn eigen verhaal, zoals journalist Nico Hoffer het zo mooi omschreef. Hoffer werkte ook mee aan het boek.

Er komen ook personen in woord en beeld naar voren die niet in het boek zijn opgenomen en Ruessink vertelt waarom niet. Alle ontmoetingen waren bijzonder. Een aantal is inmiddels overleden, maar ze leven voort in het boek, dat werd verkozen tot beste boek van Achterhoek en Liemers 2013.