Zomeren op Verwolde

LAREN(Gld) – Op en rond huis Verwolde is tijdens de zomerweken van alles te beleven. Om de vakantie goed te starten staan er op 14 juli al 4 activiteiten op de agenda: Professor Bombasticus komt met zijn magische en hilarische theatershow en kinderen maken een hoedje van papier in een leuke workshop van een uurtje. Ook komen bezoekers tijdens hun rondgang door het huis een demonstratie hoeden maken tegen en is er de rondleiding ‘Verwolde in Oorlogstijd’.

Op 17 juli is er een Montmartremarkt, een markt voor liefhebbers van brocante en Franse chansons. Het huis is deze dag tegen gereduceerd tarief te bezoeken (onderhuis en beletage) en de geheel vernieuwde museumwinkel is ook geopend. De markt is gratis toegankelijk van 10:00 – 17:00 uur.

De maand juli biedt nog meer activiteiten zoals ‘Op stap met de gouvernante’ een rondleiding voor kinderen, de ‘Tuinrondleiding’ met gids, de lezing ‘Hoeden van stro’ en de themarondleiding ‘Schatten van Verwolde’.

Ook in augustus vinden bezoekers deze activiteiten in de agenda van huis Verwolde. De ‘Grand Tour’, een rondleiding waarbij bezoekers ook ruimtes zien die normaal gesloten zijn voor publiek, is ook te reserveren.

Op alle openstellingsdagen kunnen kinderen ‘Op stap met de knapzak’, een leuke speurtocht rondom huis Verwolde./td>

Chapeau

Tot 30 september is de hoedententoonstelling Chapeau te zien in het huis. Op drie verdiepingen zijn vertrekken ingericht met hoeden uit de collectie van het Geldersch Landschap en Kasteelen en uit de privé collectie van de familie. Tevens zijn er hoeden van stro, oa prinsjesdaghoeden en creaties van studenten van de kunstacademie Enschede (AKI) gepresenteerd.

Zomervakantie op huis Verwolde; zaterdag 9 juli t/m zondag 28 augustus; museum geopend: wo-do en za -zo tussen 11.00 – 16.00 uur. Meer informatie over het vakantieprogramma of reserveren: www.glk.nl/verwolde

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....