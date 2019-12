Zomerfestival Mañana Mañana lanceert medicijn tegen winterdepressie!

VORDEN – Mañana Mañana biedt verlichting in de donkere decembermaand door campinggasten een korting toe te dienen van 25% en de eerste namen aan te kondigen. Uit onderzoek van Radar blijkt dat 1 op de 3 mensen last heeft van een winterdepressie. ‘December heeft de minste uren zonlicht en ons festival is tijdens de langste dag in juni, graag schijnen we alvast wat van dat extra licht op deze december duisternis. Uit onderzoek in de testgroep blijkt het kortingsmedicijn wonderwel aan te slaan, ze stralen helemaal’, aldus woordvoerder Lotte Post.

Ver weg van de grijze massa: festival van het licht

Zonlicht zorgt voor energie en daarom is het festival in het weekend met de meeste lichturen, want er wordt nogal wat gevraagd van de bezoekers. Theaterartiesten, bands en ook bezoekers staan vanaf de ochtend tot diep in de nacht op de zeven podia en daarna zijn er afterparty’s en kampvuren. Op zaterdag 20 juni, de derde festivaldag, is het ‘de langste dag’. Dat betekent: 16 uur licht. Campinggasten krijgen naast korting ook een eigen festivaldag op donderdag 18 juni.

Eerste namen Mañana Mañana 2020

Jo Goes Hunting, MOOON, The Visual, The Vices, Magic Tom & Yuri, Simon Keats, Meis, ATLANTA, The Sonic Dawn (DK), Marise, Joan Franka en Hilltop Howlers zijn de eerste bevestigde acts voor 2020. ‘Uit letterlijk elk muziek- en theatergenre programmeren we artiesten. De meest toegankelijke acts uit zogenaamd ‘moeilijke’ genres en de meest onderscheidende acts uit de wat meer traditionele hoek’, aldus programmeur Elianne Wijers.

Mañana Mañana is een vier dagen durend geestverruimend festival met camping waar duizenden levensgenieters zich jaarlijks verzamelen. Slechts touwtjes en paaltjes scheiden de backstage van het festivalterrein, bestaande uit bos, water, grasland en een kasteel. Mañana Mañana vindt in 2020 plaats op 18, 19, 20 en 21 juni.

Mañana Mañana kaartprijzen voor 2020