Zwarte Cross lanceert positiviteitsoffensief door het hele land  

Deel dit bericht

De organisatie van de Zwarte Cross vindt het nogal een overspannen tijd; een wereldwijde pandemie, lockdown, avondklok, huidhonger en complottheorieën. De organisatie heeft het perfecte anti-gif gevonden voor de mineurstemming: Nederland opvrolijken met offline memes langs snelwegen, aan gebouwen en in weilanden. “Ik ga jullie door deze duistere tijden slepen!”, aldus een schaterlachende festivaldirectrice Tante Rikie.

In deze tijden is niemand meer met vrienden ‘on the road’ richting concerten of feestjes. Wat rest is het saaie woon- werkverkeer, dus wie tovert dan die glimlach op je gezicht? Tante Rikie natuurlijk! Van de Achterhoek tot Brabant en van de Flevopolder tot Twente staat de afzwaaiende festivalkoningin langs de Nederlandse wegen voor je klaar. Even toeteren als je Rikie of haar creaties ziet.

Thema Zwarte Cross: ‘Jullie kunnen het!’

In september vorig jaar kondigde festivaldirectrice Tante Rikie haar afscheid aan. “Goed volk heeft helemaal geen leider nodig”, aldus Tante Rikie. Met de woorden ‘Jullie kunnen het!’ sprak ze het vertrouwen uit in de organisatie én bezoekers om er zelf een geweldig feest van te maken. Helaas gooide COVID-19 roet in het eten en kon haar afscheid niet uitbundig gevierd worden. Daarom blijft het thema voor 2021 staan en geldt juist nu, meer dan ooit, in deze gekke tijd: Jullie kunnen het!