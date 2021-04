Zwarte Cross presenteert rurale inburgeringscursus

Deel dit bericht













Festival Zwarte Cross neemt haar verantwoordelijkheid voor de rurale gebiedsontwikkeling en biedt met de nieuwe podcastserie ‘Beernd & Minnie’ een inkijkje in de omgangsvormen en etiquettes van de plattelanders. Het resultaat is het best te omschrijven als een antropologische audiosafari door het Nederlandse achterland. Een absolute must voor de rurale nieuwkomer en stedelingen die dagelijks Funda afspeuren naar woonboerderijen op het platteland.

“Steeds meer mensen overwegen vanuit de drukke stad naar het platteland te verhuizen. Nu de gentrificatie in de steden bijna voltooid is lijkt het platteland dan eindelijk aan de beurt. Maar wat kun je verwachten als nieuwkomer in het rurale Nederland? Wie zijn je toekomstige buren? Daar geven we in deze podcastserie volmondig antwoord op”, aldus presentator Harry Puttink. In de zes ‘fly on the wall’ audio reportages, thuis bij het doodnormale stelletje Berend en Minnie in de buurtschap Lintelo, ontvouwt zich een zeer compleet beeld van het rurale leven anno 2021. “De serie is absoluut ongeschikt voor overgevoelige luisteraars en conflict mijdende types”, waarschuwt journalist Harry Puttink.

Berend en Minnie waren aanvankelijk gecast voor het EO programma ‘Typisch Achterhoek’, maar door het veelvuldig gebruik van godslasterende krachttermen haalden ze de eindmontage niet. Journalist Harry Puttink pakte de handschoen op en ontwikkelde een format rondom het olijke stel.

Beluister nu hier www.zwartecross.nl/podcast de eerste aflevering ‘Pedagogisch Ei’ waarin protagonist Berend zijn existentiële crisis doormaakt.

