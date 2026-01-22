Ruud Weber Band bij Brouwhuys LIVE
GROENLO – Het eerste Brouwhuys LIVE-concert van 2026 staat in het teken van een vertrouwde naam: de Ruud Weber Band, met Lars Müller en Fokke de Jong. De band bestaat uit ervaren muzikanten uit de top van de Nederlandse muziekwereld en staat bekend om energieke live-optredens.
Het concert vindt plaats bij Brouwhuys De Lange Gang op zondag 25 januari, aanvang 16.00 uur.
De entree bedraagt € 10,-.
Meer informatie is te vinden op www.brouwhuyslive.nl.
