CINEbieb Ruurlo vertoont ontroerende film ‘Memoir of a Snail’

RUURLO – Op vrijdagavond 30 mei draait bij CINEbieb Ruurlo de bijzondere animatiefilm Memoir of a Snail, een ontroerend en visueel opvallend verhaal over eenzaamheid, verlies en de kracht van vriendschap. De film start om 20.00 uur in de Bibliotheek Ruurlo. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een drankje.

In deze nieuwste film van de Australische regisseur Adam Elliot maken we kennis met Grace Puddle, een meisje dat in de jaren ’70 wordt gescheiden van haar tweelingbroer. Ze raakt in een neerwaartse spiraal en zoekt troost in het verzamelen van slakken en liefdesromans. Als ze de excentrieke Pinky ontmoet, keert langzaam de kleur terug in haar leven.

Bekroonde makers en stemmen

De stop-motionfilm wordt gedragen door sterke stemacteurs, waaronder Sarah Snook, Jacki Weaver en Kodi Smit-McPhee. Regisseur Adam Elliot, bekend van de Oscarwinnende film Harvie Krumpet, weet op unieke wijze humor en emotie te combineren in zijn werk.

Praktisch

CINEbieb is een initiatief van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Iedere maand worden bijzondere films vertoond op verschillende locaties. Meer informatie over het filmprogramma en reserveringen is te vinden via www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Datum: Vrijdag 30 mei 2025

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Bibliotheek Ruurlo

Entree: €6,00 (incl. drankje), leden Bibliotheek Oost-Achterhoek €1,00 korting

Tickets & info: www.oostachterhoek.nl/cinebieb

