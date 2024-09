Film ‘De Terugreis’ op Wereld Alzheimer Dag

RUURLO – Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag vertoont de Bibliotheek Oost-Achterhoek in haar vestiging in Ruurlo op donderdagavond 19 september de film ‘De Terugreis’. De film begint om 20.00 uur en is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Na de film is er gelegenheid om na te praten.

De Terugreis

Jaap en Maartje zijn bijna 50 jaar samen. De nukkige Jaap heeft niet zoveel zin meer om dingen te ondernemen, terwijl de soms wat verwarde Maartje nog vol levenslust zit. Wanneer een oude vakantievriend hen uitnodigt in Zuid-Europa, laat Jaap zich overhalen om hem op te zoeken. Onderweg komt hij tot het pijnlijke besef dat zijn vrouw dementerend is. Zich realiserend dat alles wellicht anders zal worden, leren ze opnieuw waarom ze van elkaar houden.

Regie: Jelle de Jonge

Cast: Martin van Waardenberg, Leny Breederveld, Janni Goslinga, Trudy de Jong

Aanmelden

De film is gratis te bezoeken. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/terugreis of in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.