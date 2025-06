Gratis OV-inloopspreekuur in Bibliotheek Ruurlo op 9 juli

RUURLO – Wie graag duurzamer wil reizen maar nog vragen heeft over het openbaar vervoer, is woensdagmiddag 9 juli vanaf 14.00 uur welkom bij het gratis OV-inloopspreekuur in de Bibliotheek Ruurlo. OV-ambassadeurs helpen bezoekers persoonlijk op weg met reizen per bus en trein. Aanmelden is niet nodig.

Tijdens het spreekuur geven de ambassadeurs uitleg over reizen met de OV-chipkaart, OVpay of bankpas. Ook kunnen zij adviseren over abonnementen, het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders en over mogelijkheden zoals de buurtbus. Het spreekuur is met name geschikt voor mensen die na lange tijd weer gebruik willen maken van het OV of daar hulp bij kunnen gebruiken.

Zo vertelt de 70-jarige Anna: “Ik verheug me erop om weer naar een museum te gaan. Dankzij de OV-ambassadeur weet ik nu hoe ik met de buurtbus bij het station kom. Hij had zelfs tips voor voordeelkaartjes.”

Wie liever telefonisch advies krijgt, kan bellen met de OV-ambassadeurs via 038 – 303 70 10. Ze zijn bereikbaar op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur, op dinsdag- en donderdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur en op maandag- en woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

Meer informatie: www.oostachterhoek.nl/activiteiten of www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

