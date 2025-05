Gratis OV-inloopspreekuur in Bibliotheek Ruurlo: stel je vragen over duurzaam reizen

RUURLO – Heb je vragen over reizen met het openbaar vervoer of wil je weten hoe je duurzamer kunt reizen? Kom dan op woensdag 11 juni vanaf 14.00 uur naar het gratis OV-inloopspreekuur in de Bibliotheek Ruurlo. OV-ambassadeurs staan daar klaar om al je vragen te beantwoorden – aanmelden is niet nodig.

Tijdens het spreekuur kun je uitleg krijgen over het reizen met een OV-chipkaart, bankpas of OVpay. Ook geven de ambassadeurs advies over abonnementen, in- en uitchecken bij verschillende vervoerders en het gebruik van de buurtbus. Alles in begrijpelijke taal en in een rustig tempo.

Openbaar vervoer is een duurzame keuze: treinen rijden op groene stroom en steeds meer bussen zijn elektrisch. Wil je, net als Anna (70), weer zorgeloos met de bus of trein op pad? De OV-ambassadeurs helpen je graag op weg.

Meer informatie: www.oostachterhoek.nl/activiteiten of www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in