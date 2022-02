Het Liefdespad op TV! 

RUURLO – Op Valentijnsdag, maandag 14 februari, staat het programma BinnensteBuiten van de KRO NCRV op NPO 2 in het teken van Het Liefdespad in Ruurlo. Hét pad van de liefde! Ria Steging en Wybren Jouwsma nemen ons mee, met passie voor het buitenleven, langs ongekende mooie plekjes in hartje Achterhoek. Zij vertellen over de verschillende loveseats op de route en de kunstwerken met een grote K, die uitdrukking geven aan een bepaald thema. Denk daarbij aan liefde voor elkaar, liefde voor het water, liefde voor de natuur, voor techniek, of diversiteit… Deze kunstwerken hebben als doel om je nog dichter bij de liefde te brengen.

Daarnaast vertellen ze over de ongerepte natuur en de geschiedenis van de diverse karakteristieke plekken op de wandelroute. Dat alles maakt Het Liefdespad een belevenis is voor jong en oud! Singles, stellen, gezinnen en groepen!

De pad van ruim 5km is nog volop in ontwikkeling en wordt steeds completer, maar is nu al een prachtig om te bewandelen. Zo worden er komend jaar nog meerdere kunstwerken en loveseats op de route gerealiseerd. Daarnaast wordt de beleving uitgebreid met informatieve boekjes over de route maar die ook aanzet tot een goed gesprek onderweg.

Het bestuur Het Liefdespad zet zich volop in om de route steeds mooier en mooier te maken. Dit doen zij in samenwerking met meerdere partijen zoals Staadsbosbeheer, het IVN, de Provincie Gelderland, de gemeente Berkelland en de alle founders.

Wil je Het Liefdespad omarmen en ook af en toe liefdevol bijdragen, door bijvoorbeeld een keer mee te helpen om het pad of de kunstwerken te onderhouden? Stuur dan even een (liefdes-)berichtje aan info@liefdespad.nl.

Laat je verleiden voor deze prachtige route, 14 februari 19.00 op NPO2!

