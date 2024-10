Ontwerpen met de borduurmachine in Bibliotheek Ruurlo

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

RUURLO – Op donderdagavond 31 oktober van 19.00 tot 21.00 uur organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek in Ruurlo een BIEBlab voor volwassenen. Tijdens deze workshop leren deelnemers hoe ze een ontwerp kunnen maken dat door de borduurmachine van de bibliotheek wordt uitgevoerd. Deelname is gratis, maar aanmelden is noodzakelijk via www.oostachterhoek.nl/borduurmachine of in de bibliotheekvestigingen.

Borduurmachine

In dit BIEBlab leren deelnemers meer over de techniek achter de borduurmachine en hoe je je eigen ontwerpen kunt toepassen. Of het nu gaat om een logo voor op een poloshirt, een babynaam op een rompertje, of een afbeelding om een tas te versieren – de mogelijkheden zijn eindeloos. En met Sinterklaas in aantocht is dit misschien een leuk project om alvast mee te beginnen.

De ontwerpen worden op de computer gemaakt en vervolgens overgezet naar de borduurmachine. In de week na de workshop worden de creaties geborduurd en kunnen ze worden opgehaald in de bibliotheek.

BIEBlab voor volwassenen

BIEBlabs zijn workshops waar volwassenen met allerlei nieuwe technologieën aan de slag kunnen, zoals 3D-printen en virtual reality (VR). De workshops zijn laagdrempelig en vereisen geen technische voorkennis. Dus als je nieuwsgierig bent naar nieuwe technieken en graag naar huis gaat met unieke creaties, meld je dan aan voor een of meerdere BIEBlabs voor volwassenen.

