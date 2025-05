OV-inloopspreekuur in Bibliotheek Ruurlo: leer alles over duurzaam reizen

RUURLO – Wil je duurzamer reizen en heb je vragen over het gebruik van het openbaar vervoer? Kom dan op woensdag 11 juni 2025 van 14.00 tot 15.30 uur naar het gratis OV-inloopspreekuur in de Bibliotheek Ruurlo. Een afspraak maken is niet nodig. Meer informatie is te vinden op www.oostachterhoek.nl/activiteiten.

Tijdens het spreekuur kun je terecht bij de OV-ambassadeurs voor uitleg over reizen met de OV-chipkaart, bankpas of via OVpay op je telefoon. Ook geven zij advies over in- en uitchecken bij verschillende vervoerders, abonnementen, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio.

Duurzamer reizen helpt mee aan een betere leefomgeving. Wist je dat alle treinen rijden op groene stroom en dat steeds meer bussen elektrisch zijn? Laat je inspireren en adviseren, net als Anna (70): “Ik verheug me erop weer op pad te gaan. Dankzij de OV-ambassadeur weet ik hoe ik met de buurtbus bij het station kom én kreeg ik tips voor voordeelkaartjes.”

Liever telefonisch contact? Bel met een OV-ambassadeur via 038 – 303 70 10. Kijk voor de beluren op www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur.

