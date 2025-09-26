OV-inloopspreekuur in Ruurlo: praktische tips voor duurzaam reizen
RUURLO – Op woensdag 8 oktober om 14.00 uur kunnen inwoners terecht in de Bibliotheek Ruurlo voor het maandelijkse OV-inloopspreekuur. OV-ambassadeurs beantwoorden daar persoonlijke vragen over reizen met het openbaar vervoer en geven praktische tips.
Bezoekers krijgen uitleg over reizen met de OV-chipkaart, bankpas of OVpay, en hoe in- en uitchecken bij verschillende vervoerders werkt. Ook geven de ambassadeurs advies over passende abonnementen en alternatieve vervoersopties, zoals de buurtbus. “De OV-ambassadeur heeft me precies uitgelegd hoe ik bij het station kan komen en gaf zelfs tips voor voordeelkaartjes,” vertelt Anna (70).
Het spreekuur is gratis en aanmelden is niet nodig. De organisatie benadrukt dat reizen met trein en bus een duurzame keuze is: alle treinen rijden inmiddels op groene stroom en steeds meer bussen zijn elektrisch. Voor wie liever telefonisch advies wil, is er een dagelijks telefonisch spreekuur bereikbaar via 038 – 303 70 10.
📅 Woensdag 8 oktober 2025, 14.00 uur
📍 Bibliotheek Ruurlo
💶 Gratis toegang
🔗 Meer info: www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur
