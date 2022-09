Supernova’ op Wereld Alzheimer Dag

RUURLO – Ter gelegenheid van Wereld Alzheimer Dag draaien we in de Bibliotheek Ruurlo op woensdagavond 21 september, om 20.00 uur, de film ‘Supernova’. De film is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel noodzakelijk (www.oostachterhoek.nl/supernova). Na de film is er gelegenheid om na te praten.

Supernova

Amerikaanse romanschrijver Tusker (Tucci) en Britse pianist Sam (Firth), al tientallen jaren een stel, reizen keuvelend in hun camper door het Engelse Lake District. Maar dit is niet zomaar een gezellige vakantie: Tusker lijdt aan beginnende dementie en wil nog één keer dierbare herinneringen ophalen. Supernova is een oer-Brits drama: smaakvol en beheerst verteld, op het afstandelijke af. Toch is het erg aangenaam om anderhalf uur op te trekken met deze sympathieke personages. Hun liefde heeft een prachtige vanzelfsprekendheid, wat allicht mede te danken is aan de echte (hetero)vriendschap tussen Tucci en Firth.

Regisseur: Harry Macqueen

Cast: Colin Firth, Stanley Tucci, Pippa Haywood, Peter MacQueen

Aanmelden

De film is gratis te bezoeken, aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/supernova of in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....