Tentoonstelling ‘Schattig en Kattig’ in Kasteel Ruurlo

RUURLO – Van 9 maart tot en met 29 juni 2025 is in Kasteel Ruurlo de tentoonstelling Schattig en Kattig te zien. Deze expositie onderzoekt de rol van katten in de hedendaagse kunst en toont werken van kunstenaars uit onder andere Korea, Japan, Brazilië, België en Nederland.

De kat is al eeuwenlang een inspiratiebron in de kunst. In Schattig en Kattig verschijnen katten als harige (anti)helden, anarchistische alter-ego’s en knuffelbare maatjes in schilderijen, sculpturen en installaties. De tentoonstelling belicht ook actuele thema’s, zoals de bijzondere relatie tussen mens en dier, politieke censuur en de invloed van internetcultuur op kunst.

De expositie is samengesteld door gastconservator Wouter van Herwaarden, in samenwerking met senior conservator Marieke Jooren. NRC-columnist Japke-d. Bouma schreef speciaal voor deze tentoonstelling een essay over de fascinerende aard van katten.

Schattig en Kattig is te zien in Museum MORE | Kasteel Ruurlo van 9 maart t/m 29 juni 2025.

