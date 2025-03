Wil je duurzamer reizen met het openbaar vervoer? Kom naar het OV-inloopspreekuur in Ruurlo

RUURLO – Vind je reizen met het openbaar vervoer ingewikkeld of spannend? Of ben je gewoon benieuwd naar de mogelijkheden van reizen met de trein, bus of buurtbus? Op woensdag 9 april kun je vanaf 14.00 uur terecht bij het gratis OV-inloopspreekuur in de Bibliotheek Ruurlo. Ervaren OV-ambassadeurs beantwoorden daar graag je vragen.

Tijdens het spreekuur kun je alles vragen over reizen met een OV-chipkaart, bankpas of OVpay via je mobiele telefoon. Je krijgt uitleg over het in- en uitchecken bij verschillende vervoerders, advies over abonnementen en informatie over vervoer in de regio, zoals de buurtbus. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om je op weg te helpen – aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen.

Duurzaam en voordelig op pad

Reizen met het openbaar vervoer is een milieuvriendelijke keuze: alle treinen rijden op groene stroom en steeds meer bussen zijn elektrisch. OV-ambassadeurs helpen je niet alleen met praktische zaken, maar geven ook tips over voordeelkaartjes en uitjes. Anna (70) zegt: “Dankzij de OV-ambassadeur durf ik binnenkort weer met de bus naar het station. En ik kreeg ook nog museumtips!”

Liever telefonisch contact?

Heb je een vraag maar kun je niet langskomen? Dan kun je ook bellen tijdens het telefonisch spreekuur:

📞 038 – 303 70 10

🕙 Maandag t/m vrijdag: 10.00 – 12.00 uur

🕞 Dinsdag & donderdag: 13.30 – 15.00 uur

🌙 Maandag & woensdag: 18.30 – 20.00 uur

Meer informatie

Kijk op www.oostachterhoek.nl/activiteiten of www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur voor alle details.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.