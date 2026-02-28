Samen in beweging voor onderzoek naar NET-kanker

LICHTENVOORDE – Op zondag 22 maart 2026 komen in Lichtenvoorde vrienden, familie en bekenden samen tijdens SAMEN VOOR NET. Het initiatief is opgezet door een groep vriendinnen ter nagedachtenis aan hun dierbare vriendin Marloes Harbers, die op jonge leeftijd overleed aan NET-kanker (neuro-endocriene tumoren).

Tijdens SAMEN VOOR NET staat bewegen centraal. Deelnemers kunnen wandelen, hardlopen of recreatief fietsen met één gezamenlijk doel: geld inzamelen voor onderzoek naar en bestrijding van NET-kanker. De dag draait om verbondenheid, betekenis en samen iets doen dat verder gaat dan alleen herdenken.

Het idee voor het initiatief ontstond tijdens een vakantie in Spanje. Vriendinnen Aletta, Christel, Cindy, Joyce en Nardy vertellen dat een middag vol herinneringen hen deed beseffen hoe sterk Marloes hen nog altijd verbindt. Dat gevoel wilden zij omzetten in een positieve actie, passend bij haar energie, humor en levenslust.

De persoonlijke motivatie maakt het initiatief extra bijzonder. In het jaar waarin Marloes vijftig zou zijn geworden en vijf jaar na haar overlijden, willen de organisatoren niet alleen het gemis voelen, maar vooral het leven vieren. De opbrengst gaat, in overleg met haar behandelend arts, naar aanvullend onderzoek dat aansluit bij de behandelroute die Marloes zelf volgde.

Iedereen is welkom om mee te doen: als deelnemer, sponsor, supporter of donateur. De dag wordt afgesloten met een samenzijn bij Café Kruup, waar ruimte is voor ontmoeting en herinnering.

Meer informatie, aanmelden of doneren kan via https://www.samenvoornet.nl.