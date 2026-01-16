Samenlezen in Doetinchem: literatuur als ontmoeting in Buurtkamer Schavenweide

DOETINCHEM – In Buurtkamer Schavenweide kunnen inwoners vanaf maandag 20 januari samen luisteren naar en praten over teksten uit de wereldliteratuur. De bijeenkomsten maken deel uit van de Culturele Apotheek en worden georganiseerd door Lang Leve Kunst & Naoberschap en Amphion Cultuurbedrijf.

Samenlezen draait om ontmoeting en aandacht. In een kleine groep wordt een verhaal of gedicht hardop gelezen, waarna deelnemers delen wat de tekst bij hen oproept. Leeservaring is niet nodig; iedereen is welkom. De bijeenkomsten worden begeleid door getrainde leesbegeleiders Annelies en Diny.

De activiteit vindt om de week plaats en duurt een uur. Behalve aandacht voor literatuur biedt samenlezen ook een laagdrempelige reden om de deur uit te gaan en anderen te ontmoeten.

Praktische informatie

Wanneer: 20 januari, 3 & 17 februari, 3, 17 & 31 maart

Tijd: 15.00 – 16.00 uur

Waar: Buurtkamer Schavenweide , Woonzorgcentrum Schavenweide 1

Kosten: gratis

Aanmelden kan via langlevekunst@amphion.nl (o.v.v. Culturele Apotheek, naam en telefoonnummer) of telefonisch via 0314-376000 (Amphion).

Achtergrond

De Culturele Apotheek is een initiatief van Akke Visser en Marije Wilmink en biedt sinds 2011 ‘literatuur op recept’. Sinds 2018 wordt daarbij ook de Britse Shared Reading-methodiek gebruikt. Vanuit de overtuiging dat literatuur helpt bij alledaagse levensvragen, zijn er inmiddels in heel Nederland samenleesgroepen actief.