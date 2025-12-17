Scouting Groenlo bakt voor 3FM Serious Request tijdens Midwinterhoornwandeling

GROENLO – Tijdens de Midwinterhoornwandeling komt Scouting Groenlo opnieuw in actie voor 3FM Serious Request. Net als vorig jaar staat de groep langs de wandelroute klaar met warme lekkernijen, waarbij de volledige opbrengst naar Spieren voor Spieren gaat.

Bezoekers kunnen op het scoutingterrein terecht voor verse oliebollen en broodjes worst. De scouts hopen daarmee zoveel mogelijk wandelaars te verleiden tot een bijdrage aan het goede doel. “Samen maken we het verschil,” laat de groep weten.

De Midwinterhoornwandeling start en loopt binnen tussen 18.30 en 20.00 uur vanaf de Markt in Groenlo.

📅 Datum: Tijdens de Midwinterhoornwandeling (avond)

📍 Locatie: Langs de wandelroute, terrein Scouting Groenlo

💶 Opbrengst: 100% voor Spieren voor Spieren / 3FM Serious Request

🔗 Meer info: scoutinggroenlo.nl

