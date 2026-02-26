do 26 feb — Groenlo: 16°C • 8°–16° meer weer →

Second Victims op 10 maart in Filmhuis Winterswijk

unnamed (1)

Foto: PR
WINTERSWIJK – In Filmhuis Winterswijk draait op dinsdag 10 maart de Deense film Second Victims. De voorstellingen zijn om 16.00, 18.30 en 21.00 uur in Winterswijk.

De film volgt neurologe Alexandra (Özlem Saglanmak), die door personeelstekort een dubbele dienst draait op de spoedeisende hulp van een Deens ziekenhuis. Wanneer een 18-jarige patiënt na onderzoek naar huis wordt gestuurd en kort daarna een levensbedreigende beroerte krijgt, slaat de twijfel toe. Zijn moeder, gespeeld door Trine Dyrholm, eist uitleg.

Regisseur Zinnini Elkington brengt met Second Victims het zogenoemde ‘second victim’-syndroom in beeld: het psychische trauma dat zorgverleners kunnen oplopen na een medische fout. De film werd in Denemarken goed ontvangen en behaalde hoge publiekswaarderingen op internationale festivals.

Het bestuur van Filmhuis Winterswijk benadrukt dat de voorstellingen voor iedereen toegankelijk zijn. Bezoekers hoeven geen donateur te zijn om een film bij te wonen.

Meer informatie over de film en kaartverkoop is te vinden via de website van het Filmhuis Winterswijk.

