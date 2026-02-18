Simone Kleinsma en Paul Groot met ‘Vooruit’ naar Amphion

44 keer bekeken

DOETINCHEM – Op zaterdag 28 februari en zondag 1 maart staan Simone Kleinsma en Paul Groot in Amphion Theater met hun nieuwe voorstelling Vooruit. Na het succes van Verder en de musical De Hospita keert Kleinsma terug naar het theater met een speciaal voor haar geschreven productie.

Terug naar de jaren zestig

In Vooruit neemt Kleinsma het publiek mee naar een bijzondere plek uit haar jeugd: de Amsterdamse benzinepomp van haar vader in de jaren zestig. Met zwart-witbeelden uit die tijd wordt de sfeer van dat decennium opnieuw tot leven gebracht. Tegelijk kijkt zij met de blik van nu naar het verleden.

De voorstelling draait om nieuwe ideeën, verandering en de moed om vooruit te kijken, zonder de eigen achtergrond te vergeten. De chemie tussen Kleinsma en Groot vormt de rode draad van de avond.

De regie is in handen van Ruut Weissman. Op het podium worden zij begeleid door een driemansband onder leiding van Menno Theunissen. Het publiek kan rekenen op nieuwe liedjes, humor en herkenbare ontroering.

Praktische informatie

De voorstellingen beginnen ’s avonds in het Amphion Theater in Doetinchem. Kaarten en actuele speeltijden zijn te vinden via:

