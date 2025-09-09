Extra voorstellingen toneelstuk ’t Buurtschap in Sinderen

SINDEREN – Toneelgezelschap ’t Buurtschap komt dit najaar met een nieuwe voorstelling: Feesthoedjes en familiegeheimen. Het stuk, speciaal geschreven voor het gezelschap door Rob van Vliet, wordt gespeeld in het Buurtschapshuis in Sinderen.

De eerdere uitvoeringen waren in korte tijd uitverkocht, daarom zijn er extra voorstellingen gepland op donderdag 18 en vrijdag 19 september, beide om 20.00 uur.

Het komische toneelstuk draait om een familie die samen een vakantie doorbrengt. Waar de één staat te popelen om er een feest van te maken, ziet de ander er als een berg tegenop. De spanningen lopen hoog op wanneer Astrid haar 75e verjaardag met het hele gezin wil vieren tijdens een weekje weg.

’t Buurtschap heeft in haar 42-jarig bestaan al vele uiteenlopende stukken gebracht, van serieuze toneelstukken tot luchtige komedies. Met dit stuk kiezen de spelers bewust voor een vrolijke noot.

📅 Donderdag 18 & vrijdag 19 september 2025, 20.00 uur

📍 Buurtschapshuis, Sinderen

💶 Tickets: €12,50

🔗 Reserveren: www.tbuurtschap.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)