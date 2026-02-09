Sint-Calixtusbasiliek: een toren van geloof, uitzicht en vakmanschap

105 keer bekeken

Wie over de Kerkwal in Groenlo loopt, ziet haar meteen: de slanke toren van de Sint-Calixtusbasiliek, al meer dan een eeuw het dominante herkenningspunt van de stad. Wat voor velen vanzelfsprekend aanwezig is, blijkt bij nadere beschouwing het resultaat van een bewuste keuze aan het begin van de twintigste eeuw. Niet verval, maar groei en ambitie lagen aan de basis van de bouw van deze kerk.

In dit Zondagsverhaal staat niet alleen het gebouw centraal, maar vooral de context waarin het tot stand kwam. Waarom besloot de parochie rond 1900 tot volledige nieuwbouw? Waarom werd gekozen voor deze plek aan de rand van de oude vestingstad?

Het verhaal volgt de basiliek van eerste steen tot basilica minor. Van toren en klokken tot interieur en orgel, en van bouwtempo tot restauratie. Zonder nostalgie of opsmuk, maar met oog voor vakmanschap, functie en betekenis. Een achtergrondverhaal dat laat zien hoe een kerk uit 1908 uitgroeide tot een blijvend symbool van Groenlo.

