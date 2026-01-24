SKB en Oriolus verkopen hyacinten voor jongvolwassenen met kanker

WINTERSWIJK – Medewerkers en vrijwilligers van het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) en Oriolus organiseren donderdag 29 januari samen de hAYAcintenactie. In de centrale hal van het ziekenhuis worden tussen 9.00 en 16.30 uur hyacinten verkocht. De opbrengst is bestemd voor het AYA Fonds, dat onderzoek ondersteunt naar passende zorg voor jongvolwassenen met kanker.

De actie richt zich op zogenoemde AYA’s: jongvolwassenen die op een leeftijd waarop studie, werk en toekomstplannen centraal staan, geconfronteerd worden met kanker. De impact van de ziekte is in deze levensfase vaak groot en reikt verder dan alleen de medische behandeling.

Binnen het SKB werken medische zorg en psychosociale ondersteuning nauw samen. Daarbij is Oriolus betrokken om patiënten ook mentaal en sociaal te begeleiden, tijdens en na de behandeling. Deze aanpak is erop gericht zorg te bieden die aansluit bij de specifieke vragen en uitdagingen van jongvolwassenen.

Met de hAYAcintenactie willen SKB en Oriolus op een laagdrempelige manier aandacht vragen voor deze doelgroep én geld inzamelen voor onderzoek naar zorg op maat. Bezoekers van het ziekenhuis en andere belangstellenden kunnen donderdag een hyacint kopen en zo bijdragen aan het AYA Fonds.

Meer informatie over het ziekenhuis is te vinden via – https://www.skbwinterswijk.nl