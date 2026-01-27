Sociaal-realistisch drama Christy te zien in Filmhuis Winterswijk

WINTERSWIJK – In het Filmhuis Winterswijk draait dinsdag 10 februari het Ierse drama Christy. De film is te zien om 16.00, 18.30 en 21.00 uur in Servicetheater Skopein aan de Meddosestraat.
👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening
Christy speelt zich af in de arbeiderswijk Knocknaheeny in de Ierse stad Cork. Het verhaal volgt de 17-jarige Christy, die na problemen in zijn pleeggezin tijdelijk wordt opgevangen door zijn oudere broer Shane. Terwijl Shane zijn leven op orde heeft, worstelt Christy met woede, verkeerde verleidingen en de vraag wat hij met zijn toekomst wil. Tussen criminaliteit en verantwoordelijkheid ontdekt hij onverwacht een talent: zijn handen zijn niet alleen vuisten, maar ook geschikt om te knippen – als kapper.
De film is geregisseerd door Brendan Canty en wordt gedragen door een jonge, grotendeels lokale cast. Vooral de scènes rond de kappersstoel en buurtbijeenkomsten geven de film energie en levenslust. De Britse krant The Guardian roemde de film om zijn humor en warme toon.
Het Filmhuis benadrukt dat iedereen welkom is, ook zonder donateurschap. Donateurs krijgen wel €3 korting per voorstelling.
Reserveren Kaarten voor de reguliere dinsdagvoorstellingen kunnen bij voorkeur online worden gereserveerd via Skopein. Telefonisch reserveren kan via 0543-521515. Gereserveerde kaarten moeten uiterlijk 15 minuten voor aanvang worden afgehaald.
Tip: blijf na de aftiteling nog even zitten voor een muzikale verrassing.
