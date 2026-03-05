Spek de Clubkasquiz bij Erve Kots in Lievelde

LIEVELDE – Op vrijdag 20 maart 2026 vindt bij Erve Kots aan de Eimersweg 4 in Lievelde de eerste editie van de Spek de Clubkasquiz plaats. De avond staat in het teken van sport, muziek en het ondersteunen van verenigingen in Oost Gelre. Tijdens de bijeenkomst wordt ook de Sportverkiezing ’25 gehouden. Voor de muzikale omlijsting zorgt de band The Scrolling Phones. Daarnaast belooft de organisatie een “gezellige derde helft” met onder meer bitterballen.

De quiz biedt verenigingen de kans om een geldbedrag voor hun clubkas te winnen. Teams kunnen zich vooraf aanmelden via de QR-code op de poster. De inloop is vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur.

Met de combinatie van sportverkiezing, live muziek en een pubquiz wil de organisatie verenigingen uit de regio samenbrengen en financieel ondersteunen.

De locatie Erve Kots is gevestigd aan de Eimersweg 4 in Lievelde.