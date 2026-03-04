Spelletjes spelen tijdens bordspelmiddag in Bibliotheek Winterswijk

130 keer bekeken

WINTERSWIJK – In de Bibliotheek Winterswijk wordt op zondag 8 maart een bordspelmiddag georganiseerd. Bezoekers kunnen vanaf 13.30 uur aansluiten om samen verschillende bordspellen te spelen.

De middag is bedoeld voor iedereen die graag een spelletje speelt, maar niet altijd iemand heeft om mee te spelen. Zowel kinderen als volwassenen zijn welkom. De bibliotheek beschikt over een aantal spellen, maar deelnemers mogen ook hun eigen bordspel meenemen.

De bordspelmiddag vindt elke tweede zondag van de maand plaats in de bibliotheek in Winterswijk. Volgens de organisatie weten steeds meer spelletjesliefhebbers de activiteit te vinden en ontstaat er regelmatig een gezellige middag met verschillende spellen aan tafel.

Aanmelden vooraf is niet nodig; bezoekers kunnen gewoon binnenlopen en aansluiten bij een spel. Meer informatie over de activiteit is te vinden via

https://www.oostachterhoek.nl/zooo.

