VV Grol DS1 – Kerkemeijer Gemini DS2

GROENO – Zaterdag 4 maart was het zo ver. Na een poos geen wedstrijden te hebben gehad was het weer even kijken of we het nog in ons hadden. Niets bleek minder waar, we waren op volle sterkte en dat na een periode met redelijk wat blessures. Dat bewijst maar weer dat carnaval het beste medicijn is tegen alle kwalen.

De eerste set verliep zo soepel als een noedel. Iedereen voerde zijn eigen taak goed uit. De tegenstander kon onze serve niet goed onder controle krijgen waardoor wij ze van de vloer hebben geveegd met een eindstand van 25-10.

In de tweede set hebben we dit spel voortgezet. Verdedigend zaten we er goed bij waardoor de spelverdeler de aanvallers mooi afwisselend kon bedienen. Deze set wonnen we met 25-9.

In de derde set bleven we als een geoliede machine functioneren. Hierdoor hadden we veel rust in het spel en konden we de regie in eigen hand houden. Deze set wonnen we met 25-18.

Om het spannend te houden stonden we in de vierde set continu achter. Zelfs tot een verschil van 8 punten. Gelukkig hield iedereen het hoofd koel en kwamen we na een aantal krachtige aanvallen van Kim weer terug in het spel. Uiteindelijk wonnen we deze set met een eindstand van 25-23.

Al met al een mooie teamprestatie waar we met een blij gevoel op terugkijken. De volgende wedstrijd spelen we uit tegen Barchem zaterdag 11 maart om 16:30. BVC staat op dit moment één plek onder ons. Hierbij kunnen we uw aanmoediging dus goed gebruiken.

Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl