2e Voetbalverzamelbeurs op 10 september in Kilder

KILDER – In het Kelrehuus in Kilder organiseert Theo Kock voor de tweede keer een voetbalverzamelbeurs. Na de succesvolle eerste editie in 2019 kon hieraan in 2020 en 2021 geen vervolg worden gegeven door corona. Op 10 september kan dan eindelijk voor de tweede keer deze beurs worden gehouden.

Tijdens deze beurs komen standhouders uit Nederland, België en Engeland hun waren verkopen, waaronder veel collectors items. Van alles zal er te vinden en te koop zijn: bv. Shirts (ook gesigneerd), sjaals, boeken, programmaboekjes, vaantjes, voetbalplaatjes, petten, entreebewijzen, dvd’s, singles, lp’s, stickers, glazen, foto’s van spelers en clubs uit binnen- en buitenland.

Voor de voetballiefhebbers is het prachtig om langs de kramen te lopen om te neuzen tussen al deze unieke spullen. En het is gewoon leuk herinneringen op te halen met al deze nostalgische artikelen.

De voetbalverzamelbeurs in het Kelrehuus (Zuiderstraat 12) is geopend van 10 tot 14 uur, entree bedraagt 2 euro (kinderen t/m 12 jaar gratis). (voor info ben ik te bereiken onder telefoonnummer 0620613177 of mailadres theokock@me.com

