GROENLO – Op zaterdag 4 februari heeft Rap en Snel plaatsingswedstrijd 4 acrogymnastiek georganiseerd in Groenlo. Na een drukke vrijdagavond met alle man-en-vrouwkracht die er was de hele zaal opgebouwd te hebben, was het zaterdag al vroeg druk op de parkeerplaats en in de zaal van Den Elshof. Tijd voor 5 teams van Rap & Snel en nog zo’n 100 teams van wel 30 andere verenigingen uit Gelderland en Overijssel om te shinen op de wedstrijdvloer.

In de ochtend mochten Eline, Maud en Saar het spits afbijten voor Rap & Snel. Na hun eerste wedstrijd hebben de meiden de afgelopen weken er alles aan gedaan om deze wedstrijd een nóg betere oefening te laten zien. Met wat veranderingen in de elementen was te zien dat de meiden dit keer een stuk hoger scoorden! Ze wisten dan ook dik verdiend de bronzen medaille mee naar huis te nemen.

In wedstrijd 3 was het tijd voor de D-senioren om hun oefeningen te laten zien aan de jury. Rap & Snel nam in deze categorie deel met 4 teams. Xenna, Eva en Julia mochten het spits afbijten en stonden als eerste op de vloer. De dames waren niet allemaal even fit en konden de laatste training niet volop trainen, maar hebben een ontzettend goede oefening laten zien! Een enorm nette hoeksteun en een ontzettend vrolijke oefening resulteerde in een vierde plaats. Alle scores lagen dicht bij elkaar…

Liz, Anouk en Isa waren de tweede van het viertal teams die hun oefening mocht laten zien. Met een brede glimlach op ‘Footloose’ lieten zij zien dat ze de afgelopen weken hard hun best hebben gedaan om artistiek nog hoger te scoren. Hun enthousiaste oefening met een hoge salto werd beloond met een bronzen medaille.

Lieke, Kim en Marle waren als derde aan de beurt. Voor hen was dit de eerste ‘echte’ wedstrijd waarin zij konden laten zien waarvoor zij zó hard getraind hebben. Bij de eerste plaatsingswedstrijd was het voor het team helaas niet mogelijk om deel te nemen i.v.m. een gebroken arm van Marle. Extra spannend natuurlijk! De dames maakten hun oefening helemaal waar, met een ontzettend goede uitstraling en technisch stabiele elementen, wisten de dames een zilveren medaille binnen te halen.

De dag werd afgesloten door Lily, Emma en Fayah. De vorige wedstrijd mochten zij de gouden medaille mee naar huis nemen en ook dit keer waren ze vastberaden om een sterke oefening neer te zetten. Na elke training alles op alles te hebben gezet wisten zij ook dit keer, met een strakke oefening en de hoogste technische score de gouden medaille mee naar huis te nemen!

Het was een lange en succesvolle dag voor Rap & Snel!! De organisatie is trots op alle vrijwilligers die geholpen hebben deze dag en blij om aan een groot publiek te hebben laten zien wat deze spectaculaire sport inhoudt.

Komende zondag 12 februari staat de rest van de teams op de wedstrijdvloer in Warnsveld.

Eline, Maud en Saar 3e

Lily, Emma en Fayah 1e

Lieke, Kim en Marle 2e

Liz, Anouk en Isa 3e

Xenna, Eva en Julia 4e

Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar Foto: René van den Mosselaar

