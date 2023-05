Braziliaanse topruiter Rodrigo Pessoa naar Outdoor Gelderland

VRAGENDER – Zijn vader Nelson is een levende legende en Rodrigo Pessoa is zelf één van de meest succesvolle ruiters aller tijden. De Braziliaanse springruiter werd olympisch en wereldkampioen, won driemaal de wereldbekerfinale en deed mee aan maar liefst zeven Olympische Spelen. De organisatie van Outdoor Gelderland is dan ook enorm trots dat deze topruiter van 14 tot en met 18 juni meedoet aan de internationale springwedstrijden op Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender.

De Braziliaan verhuisde al op jonge leeftijd naar België om daar onder begeleiding van zijn beroemde vader ‘Neco’ uit te groeien tot een wereldtopper. “Hij is 87 jaar nu, maar geeft nog steeds fanatiek les”, vertelt Rodrigo Pessoa over zijn vader. Tegenwoordig woont junior met zijn gezin in Amerika, in de winter in Florida en in de zomer in de staat New York.

Franke Sloothaak over de kop

“We kunnen in Amerika mooie concoursen rijden, maar we komen deze zomer met twee leerlingen twee maanden naar Europa om daar aan wedstrijden mee te doen en Outdoor Gelderland past goed in onze planning”, vertelt Pessoa vanuit zijn stal in North Salem, New York. “Ik heb vroeger wel in Arnhem op Papendal gereden. Ik herinner me nog dat Franke Sloothaak een Renault won die hij letterlijk over de kop reed tijdens de prijsuitreiking. Het concours was toen op gras en het had die week veel geregend. De organisatie had op sommige plekken wat zand toegevoegd. Op het moment dat Franke de handrem aantrok, ging hij net van gras naar zand en sloeg de auto over de kop. Het was niet geweldig voor de sponsor, maar zoiets blijft je wel bij. Gelukkig raakte niemand gewond”, grinnikt Pessoa.

Mooie nieuwe locatie

“Ik heb goede herinneringen aan Outdoor Gelderland en vond het altijd een leuk concours. Papendal was prachtig, maar ik heb van verschillende mensen gehoord dat Outdoor Gelderland op de nieuwe locatie ook heel mooi en super voor elkaar is. Ik kijk er dus naar uit. Voor mijn klanten zal het een mooie ervaring zijn. Ik zelf ben van plan twee negenjarige paarden in de zwaardere rubrieken rijden en nog een paar andere in de bijrubrieken.”

Chef d’equipe

Pessoa won individueel goud op het WK in 1998 en op de Olympische Spelen in 2004 in Athene. Naast vele andere topprestaties won hij drie keer de Wereldbekerfinale met zijn legendarische hengst Baloubet du Rouet. Ondanks het feit dat de afgelopen jaren sportief gezien relatief rustig waren, heeft de nu vijftigjarige Pessoa nog steeds grote plannen. “In 2016 was ik erg teleurgesteld toen ik door bepaalde politieke problemen niet geselecteerd werd voor het team voor de Olympische Spelen in mijn vaderland Brazilië. Ik had daarna echt even een pauze nodig. In die tijd deed zich de kans voor om chef d’equipe te worden van het Ierse team. Dat heb ik gedaan. We hebben drie mooie jaren gehad met goede sportieve momenten.”

Parijs als serieus doel

“Toen kreeg ik de kans om met een nieuwe eigenaar nog één keer voor het hoogst haalbare te gaan, de Olympische Spelen. Die kans heb ik aangepakt. We hebben een paar jongere paarden gekocht en we hebben nu ook een hele goede tienjarige, Major Tom. Hij heeft alle kwaliteiten dus Parijs is een serieus doel. Ik wil niet meer 45 weken per jaar op concours zijn zoals vroeger. Mijn gezin en de kinderen staan nu voorop. Maar als ik iets doe, wil ik het goed doen, dus proberen we alles met elkaar te combineren. Dit jaar zijn de Nations Cup Finale in Barcelona en de Pan American Games erg belangrijk om ons te kwalificeren voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Daar zullen we alles aan doen.”

Outdoor Gelderland

Maar eerst dus Outdoor Gelderland waar, naast Rodrigo Pessoa, nog veel meer wereldtoppers te bewonderen zijn. Kom van woensdag 14 tot en met zondag 18 juni naar Paardensportcentrum Lichtenvoorde in Vragender. Met een gevarieerd programma is er voor ieder wat wils. Kijk op www.outdoorgelderland.nl voor meer informatie.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl