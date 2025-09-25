Coulissenlandschap Ride in Kotten op 5 oktober

KOTTEN – Fietsclub FTC Kotten organiseert op zondag 5 oktober de Coulissenlandschap Ride. Vanuit gebouw Wilhelmina in Kotten kunnen deelnemers kiezen uit drie routes: Race (75/100 km), Gravel (52/82 km) of MTB (45/52 km). Starten kan tussen 9.00 en 10.30 uur.

Deelnemers krijgen onderweg een verzorgde pauzeplek en na afloop een drankje en barbecue. Voor leden van de NTFU geldt €2,- korting. Deelname aan de Race kost €10,-, Gravel en MTB €15,-.

“Het coulissenlandschap in de Achterhoek is ideaal voor wielrennen, gravel en mountainbiken. Met deze tocht willen we fietsers laten genieten van onze prachtige omgeving,” aldus FTC Kotten.

📅 Datum: zondag 5 oktober 2025

📍 Locatie: Gebouw Wilhelmina, Kotten (Winterswijk)

⏰ Starttijd: 9.00 – 10.30 uur

💶 Kosten: Race €10,- | Gravel/MTB €15,- (NTFU-leden €2,- korting)

🔗 Info: www.ftckotten.nl

