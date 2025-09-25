Coulissenlandschap Ride in Kotten op 5 oktober
KOTTEN – Fietsclub FTC Kotten organiseert op zondag 5 oktober de Coulissenlandschap Ride. Vanuit gebouw Wilhelmina in Kotten kunnen deelnemers kiezen uit drie routes: Race (75/100 km), Gravel (52/82 km) of MTB (45/52 km). Starten kan tussen 9.00 en 10.30 uur.
Deelnemers krijgen onderweg een verzorgde pauzeplek en na afloop een drankje en barbecue. Voor leden van de NTFU geldt €2,- korting. Deelname aan de Race kost €10,-, Gravel en MTB €15,-.
“Het coulissenlandschap in de Achterhoek is ideaal voor wielrennen, gravel en mountainbiken. Met deze tocht willen we fietsers laten genieten van onze prachtige omgeving,” aldus FTC Kotten.
📅 Datum: zondag 5 oktober 2025
📍 Locatie: Gebouw Wilhelmina, Kotten (Winterswijk)
⏰ Starttijd: 9.00 – 10.30 uur
💶 Kosten: Race €10,- | Gravel/MTB €15,- (NTFU-leden €2,- korting)
🔗 Info: www.ftckotten.nl
Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd?📧 Stuur je tip in
Lezers tippen
Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇
Meest geliked deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 23
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Inloopavond over nieuwbouw De Molenberg: plannen ter inzage 10
- Gelders Ontbijt in Groenlo: ontbijten in het museum en elkaar ontmoeten 6
- Lokale organisaties willen vervanging brug Eibergseweg 3
- Schuur aan Emmasingel in Groenlo gesloten na vondst grote hoeveelheid drugs en geld 3
Trending deze week
- BersamaRun 2025: obstacle run met missie in De Schans 23
- Rondje Rot en scholtengoederen bij Winterswijk 11
- Gelders Ontbijt in Groenlo: ontbijten in het museum en elkaar ontmoeten 6
- Ontdek de magie van de Nazomerwandeling in Groenlo 2
- Lokale organisaties willen vervanging brug Eibergseweg 3
- Open dag SKB: ‘Kom d’r in!’ op 11 oktober 1