Duel Futselaar-Ruiter bij 10e Kramp Run

VARSSEVELD – Het is de organisatie van de Kramp Run gelukt twee nationale toppers te strikken voor de jubileumeditie. Op zaterdag 10 september zullen Frank Futselaar en Yorben Ruiter duelleren om de winst in het centrum van Varsseveld. Samen zijn de atleten van Running Team Liemers verantwoordelijk voor drie overwinningen én het parcoursrecord: Futselaar won in 2017 en 2018 en Ruiter schreef de editie van 2019 op zijn naam.

Frank Futselaar is een gevestigde naam in de atletiekwereld. De 30-jarige marathonloper heeft twee Nederlandse titels op zak en liep in 2020 met 2:11.30 de limiet voor de Olympische Spelen. Afgelopen juni won de hardloper zilver op de Nederlandse kampioenschappen 10.000 meter. Teamgenoot Yorben Ruiter won vorig jaar twee keer NK-brons én de Nederlandse titel korte cross. Dit jaar liet hij al goede papieren zien door er met het zilver vandoor te gaan op de NK 3000 meter indoor. De 26-jarige Ruiter evenaarde tijdens de vorige Kramp Run met 14:17 minuten het parcoursrecord van Futselaar. De kans is groot dat het op 10 september in de straten van Varsseveld nog harder gaat. Al 14 atleten met een tijd onder de 15 minuten hebben laten weten aan de start te staan.

Inschrijven voor de 10e editie van de Kramp Run is nog steeds mogelijk via www.kramprunvarsseveld.nl (geen na-inschrijving). Op het programma staan de KidsRun (1 km), JeugdRun (2 km), RaceRun (rondes met driewielloopfiets om de kerk), Recreanten- en Businessrun (5 km) en TopRun (5 km). Iedereen kan meedoen en persoonlijke records zijn mogelijk vanwege het gecertificeerde parcours. De Kramp Run bestaat uit een samenwerking tussen de atletiekverenigingen ARGO Atletiek, AVA ’70 en Atletico’73 en Kanjers voor Kanjers, het goede doel van het evenement. Na twee jaar coronastop hoopt de organisatie er zaterdag 10 september een feestelijke jubileumeditie van te maken.

