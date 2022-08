Euregio golfweek 2022

WINTERSWIJK – Golf & Country Club Winterswijk kijkt weer uit naar een spannende en ontspannende Euregio Golfweek. Deze week wordt al voor de 30ste keer met veel plezier georganiseerd. Voor alle golfniveaus hebben wij in deze week een wedstrijd. Kom gerust een kijkje nemen en laat je inspireren om ook een balletje te slaan.

Met een deelnemersveld uit heel Nederland wordt er gespeeld in drie klasses: EGA, GVB en ‘Baanpermissie’. Daarmee is er voor iedere (jeugd)speler een passende wedstrijd. Ook onze eigen (jeugd)leden doen uiteraard mee.

De golfweek is van zondag 25 september tot en met zondag 2 oktober 2022. De golfbaan ligt met haar 18 prachtige holes, die onder architectuur in een sfeerrijk coulisselandschap zijn gerealiseerd, op één van de mooiste plekjes in de Achterhoek. Deels parkbaan met fraaie waterpartijen en deels bosbaan met glooiingen garanderen de nodige afwisseling voor de golfers.

Via onze website www.golfclubwinterswijk.nl kun je je aanmelden voor deelname aan de Euregio Golfweek.

