WINTERSWIJK – FTC Wenters uit Winterswijk houdt zondag 5 februari de jaarlijkse Profile Winterswijk MTB-tocht. De fiets en toerclub kent daarnaast een primeur met een graveltocht.

De zogenaamde gravel ride is in opkomst onder toerfietsers, die het fietsen over gravelpaden verkiezen boven de technische single tracks in de bossen. Steeds meer verenigingen voegen de graveltochten toe aan de toertochten en FTC Wenters biedt die keuze nu ook voor het eerst.

De gravelaars kunnen kiezen uit twee afstanden: 60 en 80 kilometer. Beide routes gaan door het buitengebied van Winterswijk, dus de fietsers blijven binnen de gemeentegrens rondom Winterswijk en dat is best opmerkelijk voor dergelijke lange routes. Winterswijk is rijk aan veel zandpaden en -wegen.

De mountainbikers krijgen een vertrouwd MTB-parcours voor de kiezen en ze kunnen kiezen uit twee afstanden: 35 en 55 kilometer. FTC Wenters is de vele landeigenaren dankbaar voor de medewerking, waardoor route over onbekende stukken bospad gaat door onder meer de buurtschappen Woold, Miste, Huppel, Ratum en Kotten.

De liefhebbers van de klim over de voormalige vuilnisbelt kunnen hun avontuurlijke hart ophalen, want de klim over De Winterswijkse Berg ís ook nu weer ‘uiteraard’ in het parcours opgenomen.

De beide afstanden voor de mountainbikers zijn volledig uitgepijld. Dit in tegenstelling tot de graveltocht, die alleen met gps is te fietsen. Daarom kunnen de deelnemers voor de graveltocht zich alleen inschrijven via Fietsport.nl. Via het online inschrijven krijgen deelnemers de link voor de gps-route. De MTB’ers kunnen zich, naast de online inschrijving via Fietssport.nl, wél ter plekke inschrijven bij FTC Wenters.

Er kan zondag 5 februari worden gestart tussen 8.30 en 10:00 uur bij het clubhuis van FTC Wenters op de Huininkmaat in Winterswijk. Daar krijgen de deelnemers bij terugkeer een kop soep en kunnen de ze eventueel de fiets afspuiten en zich douchen. Tijdens de tocht is er een verzorgde pauzeplek bij Profile Winterswijk, één van de hoofdsponsoren van FTC Wenters.

