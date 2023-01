GROENLO – Op zondag 27 augustus staat de UCI prof wielerkoers Ronde van de Achterhoek weer op de kalender. Deze ronde start en finisht dit jaar in Groenlo. Race en Tourclub Groenlo (RTCG), gemeente Oost Gelre, Achterhoek in Beweging en de organisatie van de Ronde van de Achterhoek zijn enthousiast over deze mogelijkheid.

In de afgelopen tijd zijn RTCG en de gemeente samen met Achterhoek in Beweging en de organisatie van de Ronde van de Achterhoek om tafel gegaan. De wielervereniging heeft aangegeven de mogelijkheden nader te bekijken van een mooi programma gedurende de dag tussen start en finish.

Veel vrijwilligers nodig

Bij het organiseren van een zo groot sportevenement komt natuurlijk heel wat werk kijken. “Dan is het fijn dat de organisaties met elkaar een goede samenwerking hebben. We verwachten voor dit evenement een groot beroep te doen op de vrijwilligers van de wielervereniging en evt. andere verenigingen uit de stad.”, aldus Herlinda ter Maat van de Ronde van de Achterhoek.

Prachtig sportevenement

Wethouder Sport, Bart Porskamp: “Ik vind het geweldig dat de Ronde van de Achterhoek kan starten en finishen in Groenlo. Een prachtig sportevenement, niet voor niets noemen we het de ‘Achterhoekse Hoogmis’. En zo zien nog meer mensen hoe mooi Groenlo en Oost Gelre is. Dat is ook belangrijk voor onze lokale ondernemers.”

Behalve de wielerkoers zijn er die dag ook andere (sport)evenementen. Een vast onderdeel is Uniek Sporten. Dit onderdeel staat sinds 2021 op het programma van de Ronde van de Achterhoek. Naast het organiseren van de koers voor de (inter)nationale profs, krijgen gehandicapte sporters ook de mogelijkheid om zijn of haar koers te rijden.

Finishplek

Op dit moment wordt gekeken naar de meest geschikte plek om te finishen. Het is hierbij belangrijk dat de laatste 400 meter zo veel mogelijk vrij van obstakels is. De kans is dan ook groot dat de finish plaats vindt op de Ruurloseweg. De karavaan passeert Groenlo in de laatste 4 a 5 ronden van ca 7km alvorens de renners finishen.

Internationale wielerkoers

De Ronde van de Achterhoek is een internationale wielerkoers waar circa 25 ploegen aan deelnemen. Zij doorkruisen acht Achterhoekse gemeenten over een parcours van maximaal 200 km. Het parcours kent ook een kleine twintig gravelstroken, kenmerkend voor de Achterhoek.