H.V. Grol DS2 – Kedingen DS1

GROENLO – Zaterdagavond stond de wedstrijd van handbalvereniging Grol DS2, tegen de nummer 1 op het programma. De dames van Kedingen zijn een onbekende tegenstander die dit seizoen nog geen punten hebben laten liggen. Ietwat gespannen werd er omgekleed, warmgelopen en werd de wedstrijd gestart.

Een goed begin met mooie aanvallen en zeer strak verdedigingswerk zorgde al snel voor een voorsprong van 6-3. Het zelfvertrouwen nam toe en er werd zelfs een breakout gelopen. Vlak voor de rust kwam er even een dipje in het spel van HV Grol en daar maakten de dames van Kedingen gretig gebruik van. De rust kwam op een goed moment met een stand van 12-8.

Het lukte na de rust om weer in het spel te komen. De voorsprong werd verder uitgebouwd. Maar Kedingen liet zich niet uit het veld slaan en slaagde erin het verschil terug te brengen tot drie punten, mede doordat HV Grol in de aanval wat kansen liet liggen. Uiteindelijk was de eindstand 20-15. De opdracht van de coach (er mogen niet meer dan 15 tegendoelpunten vallen) was goed opgevolgd, en werd beloond met een rondje in de kantine. HV Grol is blij met deze mooie prestatie, die ervoor zorgt dat de spanning in de competitie weer wat toeneemt.

Komende zondag speelt DS2 tegen Stormvogels in Haaksbergen

