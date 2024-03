HV Grol DS3 – Quintus DS1

GROENLO – Zondagmiddag stond dames 3 van handbalvereniging Grol klaar voor de thuiswedstrijd tegen Quintus dames 1 uit Hengelo (Gelderland). Dit was de laatste keer dat de teams tegen elkaar speelden dit seizoen. Beide teams hebben één keer gewonnen van elkaar en staan op de 5e en 6e plek in de competitie. Dit beloofde een spannende wedstrijd te worden. De eerste helft ging gelijk op. HV Grol had moeite met de cirkelspeelsters van Quintus. In de aanval had de thuisploeg last van slordig balverlies. Doordat de opbouwspeelsters druk zetten, werd er een aantal keer gescoord door de hoekspeelsters van HV Grol. Quintus had ook moeite grip te krijgen op het spel maar hun middenopbouwspeelster wist het doel toch een aantal keer te vinden. Dit leidde tot een ruststand van 8-7 in het voordeel van de thuisploeg.

De tweede helft begon onrustig. HV Grol was erg gehaast in de aanval en dit leidde weer tot onnodig balverlies. De dames wisten zich te herpakken door veel te bewegen op de cirkel en te scoren via de opbouwspeelsters. Quintus had deze helft meer moeite om het doel te vinden. Een aantal acties van hun opbouwspeelsters heeft wel doelpunten tot gevolg gehad. Daarnaast hadden beide teams last van strafworpen tegen maar de keepster van HV Grol wist er knap een aantal te stoppen. De wedstrijd eindigde met een stand van 15-11 in het voordeel van HV Grol.

Volgend weekend speelt HV Grol DS3 zondag tegen Simons/HV Artemis DS2 in Groenlo.

