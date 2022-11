Jumping de Achterhoek maakt rentree op internationale kalender

VRAGENDER – Na een éénjarige onderbreking en de afgeslankte vorm in 2021, mogen paardensportliefhebbers uit heel Europa zich weer opmaken voor een bruisend evenement in Vragender. Jumping de Achterhoek maakt namelijk haar rentree op de internationale kalender. Met een zinderend sportprogramma, maar ook feestavonden en netwerkbijeenkomsten kunnen deelnemers en bezoekers uitkijken naar een heus paardenfestijn.

Donderdag 24 november klinkt het startsein op het Paardensportcentrum Lichtenvoorde. Het eerste weekend staat in het teken van de internationale jeudgspringsport. De aanmeldingen liepen storm en maar liefst 322 paarden en pony’s verschijnen dit weekend in de piste in Vragender. De Junioren en U25 (ruiters tot 25 jaar) zullen het spits afbijten, er zijn ponyklassen en komen er opvallend veel ruiters en amazones met hun paarden aan start in de Children rubrieken.

Voor de jongste paardenfanaten wordt er zaterdagmiddag een kindermiddag georganiseerd met spelletjes, knutselen en gratis ponyrijden. Eén van de sportieve hoogtepunten is de Grote Prijs op zaterdagavond waar de U25-deelnemers zich met elkaar meten over een 1.45m parcours van de hand van parcoursbouwer Henk Linders. Uiteraard is Nederland goed vertegenwoordigd en ons jeugdtalent zal het opnemen tegen leeftijdgenoten uit België, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Polen, Zweden, Ierland en Groot-Brittannië.

Verbindende rol

Edwin Hoogenraat, de Nederlandse bondscoach van de pony’s, Children en Junioren, kijkt ieder jaar reikhalzend uit naar Jumping de Achterhoek: “In de afgelopen tien jaar dat dit evenement is georganiseerd, heb ik nog geen enkele editie gemist. De populariteit is mijns inziens te danken aan de organisatie. Zij doen er alles aan om het voor iedereen plezierig te maken. Je kunt er als deelnemer heerlijk rijden, alle faciliteiten zijn goed verzorgd. Er hangt veel sfeer en het is gezellig, maar misschien wel het belangrijkste: ik krijg het gevoel dat ik er welkom ben en heb het altijd naar mijn zin. En ik ben daarin niet de enige, gezien het vele publiek dat altijd langs de kant staat. Het trekt als jaarlijks evenement ook veel mensen aan die zich niet professioneel bezighouden met de sport en vervult zo ook een verbindende rol”, legt Hoogenraat uit.

Meetpunt

Jumping de Achterhoek vormt bovendien een graadmeter vertelt de Nederlandse bondscoach: “Normaal gesproken zie ik de jeugdruiters in de wintermaanden niet zo veel, de wedstrijden beginnen pas in januari weer. Jumping de Achterhoek is voor mij dus een uitgelezen moment om te kijken wat er in de kweekvijver zit voor het volgende seizoen. Daarbij geldt het als eerste meetpunt voor de ruiters waar ik mee werk. Ik kan zien hoe ze ervoor staan en of ze progressie hebben gemaakt. Dit neem ik weer mee in mijn plan voor volgend jaar. Soms kom ik hier voor mij nog onbekend talent tegen, dus het is ook een interessante gelegenheid om nieuwe combinaties te scouten. De Nederlandse jeugd doet internationaal heel goed mee, dat hebben ze dit jaar op de Europese kampioenschappen wederom bewezen met het brons bij de pony’s, zilver bij de Junioren en de vijfde plek van het Children team. We behoren als land zeker tot de top vijf van Europa.”

De lijst met aanmeldingen toont opvallend veel deelnemers in de Children categorie, Edwin Hoogenraat kan dat wel verklaren: “De Children klasse heeft de laatste jaren een inhaalslag gemaakt in ons land. In deze categorie rijden kinderen in de leeftijd van 12 tot 14 jaar met paarden. Pony’s van topniveau zijn schaars en er zijn meer paarden die dit niveau aankunnen, waardoor deze klasse ook wat betaalbaarder is. Internationaal gezien is dit ook de grootste groep, zo streden er maar liefst 23 landen mee afgelopen EK.”

Welkome aanvulling op internationale kalender

De week erna gaat op 30 november de CSI1/CSI2-wedstrijd van start. De proeven komen dan uit de koker van niemand minder dan gerenommeerd parcoursbouwer Louis Koninckx. De terugkeer van deze internationale wedstrijd wordt met open armen ontvangen door zowel de binnenlandse als internationale ruiters. Olympisch, WK en EK kampioen Jeroen Dubbeldam heeft afgelopen week toegezegd te komen rijden na een lange blessureperiode, maar veel-winnaars als Gerco Schröder, Leopold van Asten, Frank Schuttert en Leon Thijssen zijn er bijvoorbeeld bij.

Edwin Hoogenraat herkent het enthousiasme van zijn eigen dochter Kim, die naar zijn zeggen graag aan start komt op Jumping de Achterhoek: “In de wintermaanden is er simpelweg weinig te springen op tweesterren niveau, de ruiters zijn blij met iedere kans die zich voordoet, zeker in Nederland. In België heb je wel meerdere locaties die met grote regelmaat deze proeven aanbieden, maar Jumping de Achterhoek is maar één keer in het jaar en dat maakt het juist zo leuk.”

Het programma in week twee behelst onder meer de ontknoping van GMB Jonge Paarden competitie en de internationale proeven van 1.20m tot en met 1.45m niveau. De 1.45m Rabobank Grote Prijs van de Provincie Gelderland vormt zondag 4 december de spectaculaire afsluiter van het evenement.

Meer informatie is te vinden op www.jumpingdeachterhoek.nl.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 98x gezien