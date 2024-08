Kanjers voor Kanjers aanschouwt Kramp Run wederom van grote hoogte

VARSSEVELD – Een handvol projecten van Kanjers voor Kanjers zijn ook dit jaar verbonden aan de Kramp Run in Varsseveld. De stichting ondersteunt kinderen in de Achterhoek voor wie sport en spel niet vanzelfsprekend is. Een enkeling mag het hardloopevenement op zaterdag 7 september van grote hoogte aanschouwen.

Luchtballon en Framerun

De luchtballon gaat namelijk weer de lucht in. Een aantal kinderen met hun ouders mag dankzij de samenwerking met Kanjers voor Kanjers de luchtballon van grote hoogte aanschouwen. Het vaartuig vliegt namelijk tijdens de Kramp Run over Varsseveld, waardoor de kinderen de deelnemers aan het hardloopevenement vanaf enkele honderden meters in de lucht kunnen aanmoedigen. Daarnaast wordt met een deel van de opbrengst een framerunner geschonken aan atletiekvereniging Atletico’73 uit Gendringen. AVA’70 uit Aalten heeft al een driewielloopfiets, maar daaraan worden enkele aanpassingen gedaan voor gebruik op de atletiekbaan. Bij Argo Atletiek in Doetinchem zal een cursus framerunning worden gegeven, om het aangepaste atletiekhulpmiddel in de Achterhoek verder op de kaart te zetten.

Onderdelen

De Framerun staat sinds 2022 op het programma van de Kramp Run. Daarbij leggen deelnemers met behulp van een loopdriewieler in twaalf minuten zo veel mogelijk rondes op het Kerkplein af. Andere onderdelen van de Kramp Run zijn de Kidsrun (1 kilometer), Jeugdrun (2 kilometer) – beiden gratis deelname -, Business- en Recreantenrun (5 kilometer) en Ducona PET Packaging Toprun (5 kilometer). Het grootste deel van de opbrengst van de Business- en Recreantenrun, het hoofdnummer zaterdag 7 september, komt ten goede aan Kanjers voor Kanjers. Andere projecten van Kanjers voor Kanjers worden nog overlegd.

‘Als Kramp Run vinden we inclusiviteit en snelheid van handelen belangrijk’, licht voorzitter Ronnie Ligtenbarg toe. ‘Wat we zien is dat sporters die kennis willen maken met framerunning afhaken omdat ze lang moeten wachten tot er een framerunner beschikbaar is. De atletiekverenigingen zijn blij dat ze sportievelingen met een lichamelijke beperking nu meteen mee kunnen laten doe, waardoor ze een nieuw perspectief hebben. Met het geld dat we vorig jaar aan Kanjers hebben geschonken is in Aalten een aangepast fietscrossbaan ingericht. Deze is inmiddels geopend en er wordt flink gebruik van gemaakt.’



De eerste editie van de Kramp Run vond plaats in 2011. Het concept van het hardloopevenement is door de jaren heen hetzelfde gebleven: laagdrempelig, maar professioneel. De twaalfde editie komt tot stand door een samenwerking tussen de drie atletiekverenigingen Argo, Atletico’73 en AVA’70, ondersteund door hoofdsponsor Kramp. Na-inschrijven voor de looponderdelen is niet mogelijk. Inschrijven en meer informatie is te vinden op www.kramprunvarsseveld.nl.