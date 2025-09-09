Karttalent Duuc te Velthuis (10) uit Vorden op titelkoers in NXT GP

Karttalent Duuc te Velthuis wint in Kerpen waar F1 legende Michael Schumacher het racen leerde - Foto: Bas Kaligis/RaceXpress

VORDEN / KERPEN – Karttalent Duuc te Velthuis (10) uit Vorden heeft zondag in Kerpen opnieuw indruk gemaakt. Tijdens de vijfde ronde van het NXT GP-kampioenschap pakte hij met twee zeges uit drie races de dagoverwinning in de Minimax-klasse. Daarmee verstevigde hij zijn koppositie in het klassement, met nog twee rondes te gaan.

De jonge coureur kende een ijzersterke dag op de Erftlandring, het circuit waar ook grootheden als Schumacher en Vettel hun eerste meters maakten. Na een derde tijd in de kwalificatie won hij zowel de eerste als de tweede race. Alleen in de slotheat ging het mis: zijn motor sloeg af bij de start, waardoor hij achteraan moest beginnen. Vanuit vijftiende positie vocht hij zich knap terug naar plek vier – genoeg voor de dagzege.

“Ik ben heel blij met deze beker, ja heel erg,” glunderde Duuc. “Ik had wel op een podium gerekend, maar dit overtrof alles.” De sleutel tot het succes lag volgens hem in de extra training van vorige week, speciaal voor de afstelling van zijn kart.

Het succesverhaal begon drie jaar geleden, toen hij met zijn vader voor het eerst ging huurkarten in Eefde. Inmiddels behoort hij tot de grootste talenten in zijn klasse en droomt hij van een overstap naar de autosport. “Als ik 15 ben wil ik naar de autosport. Maar eerst die titel nog binnenhalen.”

📅 Volgende ronde: over twee weken

📍 Circuit: NXT GP (locatie wisselend)

💶 Kosten: n.v.t. (publiek toegang verschilt per circuit)

🔗 Meer info: nxtgp.nl

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Lezers tippen Nog geen lezers-tips bij dit bericht. Heb jij een tip? Deel ’m hieronder 👇

Tip insturen Naam* E-mail* Jouw tip* Foto (optioneel, JPG/PNG/WEBP, max 6 MB) Verstuur tip Door te versturen ga je akkoord dat we je tip beoordelen en eventueel contact opnemen. 💡 Als jouw tip waardevol is, kan de redactie deze ook meenemen in een regulier nieuwsbericht.

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (1) 👎 Niet leuk (0)