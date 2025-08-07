Kramp Run 2025 bijna vol – inschrijven kan nog net

VARSSEVELD – De dertiende editie van de Kramp Run nadert zijn limiet. Met nog ruim vijf weken te gaan, zijn al bijna 900 hardlopers ingeschreven voor het hardloopevenement op zaterdag 13 september in Varsseveld. Er is plek voor maximaal 1000 deelnemers, dus wie nog mee wil doen, moet niet te lang wachten.

Het hart van de Kramp Run ligt zoals altijd op het Kerkplein. Daar starten onder andere de Business-/Recreantenrun (17.30 uur), waarin de meeste deelnemers meelopen. Deze 5 kilometer bestaat uit twee rondes van 2,5 kilometer en kent unieke passages, waaronder door de verlichte bedrijfshallen van Svedex en Kramp en langs museumboerderij ’t Hofshuus.

Voor de populaire Businessrun hebben zich al ruim 70 teams aangemeld. Elk team bestaat uit vier tot zeven lopers, waarvan de snelste vier tijden meetellen voor de einduitslag. Er zijn prijzen voor de drie snelste teams. Ook ontvangen deelnemers een persoonlijk startnummer met chip, mag er een teamspandoek langs het parcours worden geplaatst en is er na afloop een drankje en herinnering.

Een groot deel van de opbrengst van de Businessrun gaat naar het goede doel: Kanjers voor Kanjers. Deze Achterhoekse stichting zet zich in voor sport en spel voor kinderen die dat niet vanzelfsprekend kunnen doen.

Ook voor de jeugd is er volop ruimte. Deelname aan de Kidsrun (1 km) en Jeugdrun (2 km) is gratis. ‘’We willen het voor kinderen laagdrempelig houden,’’ zegt voorzitter Wim de Korte. ‘’Bewegen is immers superbelangrijk.’’ De jeugd start om 16.15 uur. Aansluitend is er om 16.50 uur de Framerun, waarin deelnemers met een framerunner of alinker 15 minuten lang over het parcours bewegen.

Afsluiter van de dag is om 18.30 uur de Ducona PET Packaging Toprun van 5 kilometer, waarin regionale en nationale toppers aan de start verschijnen.

Inschrijven kan tot en met 8 september via www.kramprun.nl, zolang het maximum van 1000 deelnemers nog niet is bereikt. Vol = vol, en na-inschrijving is niet mogelijk.

