Laatste wedstrijd voor Max de Vries en Thiemo Wessels

GROENLO – Op zondag 25 mei speelde Grol 1 uit tegen AZC in Zutphen. Grol had zich de zondag ervoor al veilig gespeeld en streed alleen nog voor een betere eindklassering. AZC had al een periodetitel op zak en was verzekerd van deelname aan de nacompetitie. Voor beide ploegen stond er, behalve de eindpositie, dus niets meer op het spel.

De wedstrijd voltrok zich dan ook in een sportieve, vriendschappelijke sfeer, waarbij het beide ploegen ontbrak aan echte scherpte. Mooie combinaties en aanvallen werden afgewisseld met slordige passes, en diverse goede kansen werden aan beide zijden onbenut gelaten.

Na tien minuten kwam de thuisploeg AZC op voorsprong. Nick Oude Luttikhuis, die een goede wedstrijd keepte, bracht in eerste instantie redding, maar de rebound werd alsnog binnen geschoten door Vos Roelofs: 1-0. Na een half uur stelde Grol orde op zaken. Thijmen Geurink wist, na een mooie combinatie aan Grol-kant en zijn tegenstander te hebben uitgekapt, de gelijkmaker binnen te schieten: 1-1. Vlak voor rust kwam Grol goed weg toen Nick Oude Luttikhuis in een één-op-één-situatie opnieuw redding bracht.

Ook na rust ging het spel gelijk op. Soms was AZC sterker, soms Grol. Vlak na rust kwam AZC opnieuw op voorsprong via een goed uitgespeelde aanval: 2-1. Kort daarna maakte Grol weer gelijk. Na goed doorgaan van Tiem Rots kon de bal worden voorgegeven, waarna Luc Berentsen met een volley de 2-2 binnenschoot.

Beide ploegen kregen nog kansen op de overwinning. Een schot van Juul Brummelaar werd uit de hoek getikt, een schot van Luc Berentsen in de korte hoek werd door de keeper tot hoekschop verwerkt, een vrije schietkans voor Luc leverde een poging op net naast de kruising, en een voorzet van Sem Brummelaar werd door Tiem Rots naast gekopt. Aan de andere kant bracht Nick Oude Luttikhuis een aantal keer redding en haalde ook Jordi Geelink nog een schot van AZC van de lijn.

De laatste wedstrijd van het seizoen eindigde daarmee in een 2-2 gelijkspel: het twaalfde gelijke spel voor Grol 1. Grol eindigt daardoor op de zevende plaats in de tweede klasse F, waarmee een wisselvallig seizoen wordt afgesloten. Te vaak werden goede helften afgewisseld met mindere, al moet gezegd worden dat Grol gedurende het seizoen als team steeds beter is gaan voetballen en meer controle kreeg over de wedstrijden. Een beloftevolle basis voor het nieuwe seizoen in wederom de tweede klasse.

De wedstrijd tegen AZC betekende ook, na elf seizoenen, de laatste wedstrijd voor Max de Vries in Grol 1. Ook Thiemo Wessels zal, na drie seizoenen, komend seizoen niet meer in Grol 1 spelen omdat hij naar Amsterdam verhuist. Beiden kregen een publiekswissel en verlieten via een erehaag van spelers en staf het veld – een mooi eerbetoon.

